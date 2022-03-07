Вирулити з цього піке вже неможливо, – експрем'єр Гончарук про падіння російської економіки
7 березня 2022 , 15:42Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Олексія Гончарука
Те, що курс рубля до долара подолав психологічну відмітку у 150 рублів, колишній експрем'єр України Олексій Гончарук вважає шоком для економіки країни-агресорки. Ба більше, він зауважив, що з цієї ситуації Росії вирулити буде вже неможливо.
Падіння російської економіки
"Тим часом рубль уже офіційно пробиває психологічну відмітку 150 за 1 долар США… Само по собі це шок для економіки, але вкупі з іншими проблемами – це просто катастрофа", – вважає Гончарук.
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Також колишній прем'єр України назвав ряд причин, чому російська економіка не зможе оговтатись від такого стрімкого падіння. Мовиться, з його слів, про:
- мінус сотні тисяч робочих місць;
- падіння доходів населення в рази;
- зростання цін і зменшення асортименту;
- зменшення ринків для креативного класу в рази.
І це лише початок. Вирулити з цього піке вже не можливо,
– резюмував він.
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Текст поста:
Тим часом рубль уже офіційно пробиває психологічну відмітку 150 за 1 долар США…
Само по собі це шок для економіки, але вкупі з іншими проблемами - це просто катастрофа.
І це лише початок. Вирулити з цього піке вже НЕ МОЖЛИВО:
- мінус сотні тисяч робочих місць;
- падіння доходів населення в рази (!!!);
- зростання цін і зменшення асортименту;
- зменшення ринків для креативного класу в рази.
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