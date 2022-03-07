Падіння російської економіки

"Тим часом рубль уже офіційно пробиває психологічну відмітку 150 за 1 долар США… Само по собі це шок для економіки, але вкупі з іншими проблемами – це просто катастрофа", – вважає Гончарук.

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Також колишній прем'єр України назвав ряд причин, чому російська економіка не зможе оговтатись від такого стрімкого падіння. Мовиться, з його слів, про:

мінус сотні тисяч робочих місць;

падіння доходів населення в рази;

зростання цін і зменшення асортименту;

зменшення ринків для креативного класу в рази.

І це лише початок. Вирулити з цього піке вже не можливо,

– резюмував він.

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Текст поста:

Тим часом рубль уже офіційно пробиває психологічну відмітку 150 за 1 долар США…

Само по собі це шок для економіки, але вкупі з іншими проблемами - це просто катастрофа.

І це лише початок. Вирулити з цього піке вже НЕ МОЖЛИВО: - мінус сотні тисяч робочих місць; - падіння доходів населення в рази (!!!); - зростання цін і зменшення асортименту; - зменшення ринків для креативного класу в рази.