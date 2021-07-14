Підозри на рахунок Moderna

Своє припущення SOMO ґрунтує на минулому контракті між Moderna nf Європейською комісією, у якому зазначається, що ЄС, який замовив сотні мільйонів доз вакцини виробника, платить за них швейцарській дочірній компанії Moderna Switzerland GmbH, розташованої в Базелі, Швейцарія. Варто зауважити, що Швейцарія пропонує податкові ставки до 13% для іноземних компаній.

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SOMO відмічає й те, що громадськості навряд чи вдасться визначити розмір прибутку Moderna Switzerland GmbH від продажу вакцин. Оскільки, компанія ще володіє 780 патентами у так званому податковому раю – Делавері. Згідно із законодавством США дохід від нематеріальних активів, таких як патенти, не обкладається податком.

Економічна несправедливість

Голландська аналітична компанія охрестила практику Moderna "потрійним ударом", адже окрім можливості платити невеликі податки, компанія скористалася вливанням державних грошей для розробки вакцини, а потім встановила високі ціни.

Існує відчутна економічна несправедливість, коли платники податків фінансують розробку продукту тільки для того, щоб їм продати його назад зі значною різницею,

– зазначили SOMO у звіті.

Несправедливість аналітики SOMO вбачають і й тому, що прибуток Moderna знаходиться в податкових притулках, де прибутки компанії, на їх думку, майже напевно будуть обкладатися податком за дуже низькою ставкою, якщо взагалі будуть стягуватися. Все це створює несправедливість.

Зверніть увагу, що міністри фінансів країн G20 ухвалили введення корпоративного податкового мінімуму для компаній на рівні 15%. Що це означає для світових корпорацій таких, як Amazon та Facebook, читайте в іншому матеріалі Економіки 24.

Продаж вакцин США та країнам ЄС

Компанія отримала мільярди доларів державного фінансування від уряду США:

близько 4,1 мільярда доларів отримала Moderna до грудня 2020 року від Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб США;

отримала Moderna до грудня 2020 року від Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб США; 1 мільярд доларів – в рамках ініціативи US Warp Speed.

Загалом, США замовили вакцини Moderna на суму 7,5 мільярдів доларів, заплативши близько 15 доларів за дозу.

Замовлення вакцини від ЄС

ЄС замовив вакцин у компанії на суму понад 10 мільярдів доларів з початковим внеском в 360 мільйонів доларів за ціною 22,50 долари за дозу.

Країни ЄС, які оплачують вакцини з власного бюджету, отримали знижку в розмірі 4,50 долари на початкове замовлення через цей початковий внесок.

Некомерційна інноваційна коаліція по забезпеченню готовності до епідемій (CEPI) також надала компанії грант у розмірі 900 тисяч доларів на ранніх стадіях пандемії.

Продаж вакцин лише "багатим" країнам

Варто зазначити, що американська компанія погодилася з "принципами справедливого доступу" CEPI, щоб поширювати вакцину в міру потреби та продавати її за доступними цінами. Всупереч тому, що компанія прийняла грант на цих умовах, однак досі продавала вакцину переважно лише найбагатшим країнам світу й нічого не доставила CEPI.

У травні цього року компанія уклала угоду на постачання 34 мільйонів доз цього року для COVAX, механізму щодо забезпечення вакцинами бідніших країн, і ще 466 мільйонів доларів доз у 2022 році, зазначають у звіті аналітики SOMO.

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Виторг від продажу вакцин

Голландська аналітична компанія прогнозує, що прибуток від продажу вакцин за 2021 рік Moderna Switzerland GmbH направить у швейцарські структури ухилення від податків. Компанія прогнозовано збиратиме 44% виторгу від продажів вакцин, що врешті-решт внесе їй 8 мільярдів доларів прогнозованого виторгу компанії у 2021 році.

SOMO у своєму звіті також відмітили, що такі припущення досить розмиті, адже активи компанії непрозорі.