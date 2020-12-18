Мінекономіки розробило проєкт постанови Кабінету міністрів України "Про затвердження Порядку надання допомоги по частковому безробіттю". Проєкт постанови направлений на погодження профспілок.

Про проєкт, згідного якого право на допомогу отримають працівники, яким скорочено 50% робочого часу, повідомляється на сайті Федерації профспілок України.

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Що передбачає проєкт постанови Кабміну

Згідно з проєктом, допомога по частковому безробіттю надається центром зайнятості працівникам у разі втрати ними частини заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції без припинення трудових відносин.

Виплата працівникам допомоги по частковому безробіттю здійснюється роботодавцем, з яким оформлено трудові відносини.

Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття для виплати працівникам надаються роботодавцям, діяльність яких пов’язана з виробництвом продукції, незалежно від їх форми власності, організаційно-правової форми та підпорядкування.

Право на допомогу по частковому безробіттю мають працівники, у яких скорочення тривалості робочого часу становить 50% і більше на місяць.

Проєкт документу розроблений у зв'язку з тим, що новим законом щодо соціального захисту населення на період дії карантину встановлено, що порядок надання допомоги по частковому безробіттю визначається Кабінетом міністрів України.

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