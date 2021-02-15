У зв'язку з пандемією COVID-19 багато українців залишилось без роботи. Проте усі, хто перебувають у статусі безробітного, мають право на фінансову допомогу від держави у вигляді допомоги по безробіттю.

Розмір виплат по безробіттю

На мінімальні виплати українці, що втратили роботу можуть розраховувати у випадку, якщо:

страховий стаж протягом останнього року повинен бути не меншим як 6 місяців. Тоді мінімальні виплати будуть 650 гривень . Варто зауважити, що на період карантину сума становитиме 1 тисячу гривень .

. Варто зауважити, що . страховий стаж протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становить понад шість місяців, то українець може розраховувати на 1 800 гривень.

Читай також Ціни у 2021 стрімко зростуть: якою буде інфляція і чому це важливо

Максимальний розмір фінансової допомоги не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 9 080 гривень.

Як розраховується розмір допомоги

Допомога від держави розраховують у процентному співвідношенні залежно від доходу, який отримував працівник, тобто заробітної плати, а також терміну протягом якого працював.

стаж до 2 років – 50% до середньої заробітної плати;

від 2 до 6 років – 55%;

від 6 до 10 років – 60%;

більше як 10 років – 70%.

Хто має право на допомогу по безробіттю

Кожен українець, що втратив роботу, має право на фінансову допомогу від держави у вигляді допомоги по безробіттю. Так допомогу призначають усім хто отримав статус безробітного, а також підприємцям та найманим працівникам, що втратили частину доходу, або заробітної плати.

Статус безробітного можуть отримати

особи працездатного віку до призначення пенсії, які не отримують ніякого заробітку, проте готові працювати;

підлітки до 16 років, які вже працювали, але їх звільнили через скорочення штату, у зв'язку з перепрофілізацією підприємства, або його закриття;

інваліди працездатного віку, які отримують пенсію по інвалідності чи соціальну допомогу.

Отримати кредит до 500 тисяч гривень на вигідних умовах допоможуть фахівці IdeaBank.