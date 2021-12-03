На виплати по безробіттю не вистачає грошей: де уряд візьме кошти

Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття буде виділено майже 2 мільярди гривень, щоб забезпечити своєчасні виплати. Про це стало відомо з проєкту Мінекономіки.

Яку суму виділять на виплати безробітним

На сайті Федерацій профспілок України розміщений документ для обговорення, з якого стає відомо, що з держбюджету за програмою боротьби з COVID-19 планується виділити 1,7 мільярда гривень. Все через те, що Фонд залишається не стабільним, а доходи не забезпечують видатки.

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Зважаючи на надзвичайну важливість соціального захисту безробітних, забезпечення своєчасності виплати допомоги по безробіттю у 2021 році, недопущення посилення соціальної напруги в суспільстві, необхідно виділити Фонду фінансову допомогу на безповоротній основі у сумі 1 715 117,5 тисячі гривень (1,7 мільйона гривень – 24 канал),

– йдеться в документі.

Показові дані Фонду