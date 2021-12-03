Яку суму виділять на виплати безробітним
На сайті Федерацій профспілок України розміщений документ для обговорення, з якого стає відомо, що з держбюджету за програмою боротьби з COVID-19 планується виділити 1,7 мільярда гривень. Все через те, що Фонд залишається не стабільним, а доходи не забезпечують видатки.
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Зважаючи на надзвичайну важливість соціального захисту безробітних, забезпечення своєчасності виплати допомоги по безробіттю у 2021 році, недопущення посилення соціальної напруги в суспільстві, необхідно виділити Фонду фінансову допомогу на безповоротній основі у сумі 1 715 117,5 тисячі гривень (1,7 мільйона гривень – 24 канал),
– йдеться в документі.
Показові дані Фонду
- У січні – жовтні середньоденні доходи Фонду складали – 65 мільйонів гривень, а потреба у видатках – 80 мільйонів гривень.
- Середньомісячна чисельність одержувачів допомоги по безробіттю за період з січня по жовтень склала 326 тисячі осіб, що на 12% менше відповідного показника минулого року.
- Розрахунковий середньомісячний розмір виплати допомоги по безробіттю за період з січня по жовтень на 16% перевищив відповідний показник 2020 року та склав 4 135 гривень.
У Мінекономіки зазначили, що з урахуванням оперативної інформації регіональних центрів зайнятості виділення коштів з держбюджету дозволить здійснити соціальні виплати орієнтовно 341,8 тисячі особам.
Стабільність Фонду у 2020 році
В пояснювальній записці що проєкту зазначається, що забезпечення у 2020 році фінансової стабільності Фонду стало можливим лише завдяки виділенню 5,4 мільярда гривень фінансової допомоги з Фонду боротьби з COVID-19. Це склало 32% річних видатків на виплату допомоги по безробіттю.
Допомога з безробіття
На допомогу з безробіття в Україні мають право особи віком від 16 до 70 років, котрі можуть працювати, однак через відсутність роботи не мають заробітку, або інших доходів, як джерел існування.
Мінімальний розмір виплат по безробіттю
- 650 гривень отримують українці, котрі мають менш ніж 6 місяців страхового стажу протягом останніх 12 місяців.
- 1,8 тисячі гривень – ті, хто мають понад 6 місяців страхового стажу протягом 12 місяців.
Максимальний розмір виплат по безробіттю
Максимальний розмір виплат з безробіття прив'язаний до прожиткового мінімуму. Він складає не більше як чотири прожиткових мінімуми для працездатних осіб. Тож з 1 грудня це 9 924 тисячі гривень.
Як розраховується розмір допомоги:
- страховий стаж до 2 років – 50% до середньої заробітної плати;
- від 2 до 6 років – 55%;
- від 6 до 10 років – 60%;
- понад 10 років – 70%.
Допомога з безробіття / Інфографіка 24 каналу