Всі внутрішньо переміщені особи з певних областей можуть розраховувати на грошову допомогу від держави чи навіть від міжнародних організацій.

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Відповідно до даних Мінреінтеграції, станом на кінець червня до переліку таких регіонів, які перебувають у зоні бойових дій чи в тимчасовій окупації, належать громади з таких областей:

Донецької

Дніпропетровської;

Запорізької;

Луганської;

Миколаївської;

Сумської;

Харківської;

Херсонської.

Гроші від держави

Від держави переселенцям виплачують по 2000 гривень, або по 3000 гривень (на дітей та осіб з інвалідністю).

Гроші надають громадянам, які перемістилися із зон, де ведуться активні бойові дії чи окупації, а також тим, чиє житло зруйноване або непридатне для проживання через війну.

Підтримка від Червоного Хреста

Товариство Червоного Хреста України надає виплати малозабезпеченим сім’ям, які мають відповідний офіційний статус. Надають підтримку в розмірі 2500 гривень на особу.

Допомогу надають автоматично на зареєстровані в Мінсоцполітики сім’ї, які до 24 лютого проживали в громадах, що постраждали від збройного конфлікту.

Виплати від ООН

ООН також допомагає внутрішньо переміщеним українцям. На одну людину виплачують 2220 гривень упродовж трьох місяців. Списки отримувачів формує Мінсоцполітики.

Але щоб отримати допомогу він ООН, потрібно звернутися до органів соціального захисту населення у своїй територіальній громаді.

Пропозиція від ЮНІСЕФ

Багатодітні сім’ї, а також сім’ї з двома і більше дітьми, де хоча б одна дитина з інвалідністю, можуть також розраховувати на фінансову підтримку від ЮНІСЕФ.

Організація надає 2200 гривень щомісяця на кожного члена сім’ї, але не більше ніж на п’ятьох осіб. Для участі у програмі потрібно заповнити заявку на сайті організації.

Допомога від Норвезької ради у справах біженців (NRC)

Внутрішньо переміщені особи та українці, які проживають у районах, що постраждали від бойових дій, можуть отримати 2200 гривень на кожного члена сім’ї від Норвезької ради у справах біженців. Виплати надають упродовж трьох місяців.

Для отримання грошей потрібно зареєструватися на участь у програмі у месенджері WhatsApp та почекати 10 днів на розгляд заявки. Якщо надання підтримки схвалять, суму зарахують за місяць після реєстрації.

Допомога від криптобіржі

Світова криптобіржа Binance виділила 1,2 мільйони доларів на допомогу українцям зі статусом внутрішньо переміщених осіб. Для реєстрації потрібно пройти верифікацію у фонді Rotary Kyiv, "Паляниця" або iSans і подати заявку.

Упродовж трьох місяців на криптогаманець нараховуватимуть по 75 доларів (2215 гривень), а потім їх можна вивести на банківську картку.

Допомога від ADRA Ukraine

Благодійна організація ADRA Ukraine надає деяким українцям одноразові виплати у розмірі 6600 гривень. Підтримку перераховують людям, які проживають у областях, де ведуться бойові дії чи виїхали звідти. Зокрема:

сім’ям з дітьми,

багатодітним сім’ям,

вагітним,

особам віком понад 50 років з інвалідністю,

людям з інвалідністю чи пораненням внаслідок бойових дій.

Виплати українцям, які приймають переселенців

Українці, що безкоштовно прихистили вимушених переселенців у своїй оселі, можуть отримати фінансову допомогу від Червоного Хреста через ПриватБанк. Виплати стосуються тих людей, що розмістили в себе ВПО за програмою "Прихисток".

За одну особу на добу передбачено 14,77 гривень, або 450 гривень за місяць. Люди, яким надається прихисток обов’язково повинні мати статус внутрішньо переміщеної особи.

Гроші перераховують через платіжну систему PrivatMoney. Суму нараховують наступного місяця, відповідно до зареєстрованої інформації про кількість осіб, яким надали прихисток.

До слова, кожен громадянин України, який постраждав від російської агресії, може отримати компенсацію. Її розмір – від 5 000 до 30 000 євро. Але потрібно встигнути подати заяву впродовж чотирьох місяців від інциденту. Деталі – читайте тут.