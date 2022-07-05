Як переселенцям, які змінили місце проживання, отримати пенсії: важливі нюанси

Чимало українців старшого віку унаслідок широкомасштабної війни вимушено переїхали в інші населені пункти України. При цьому внутрішньо переміщені особи можуть отримувати пенсії за тимчасовим місцем перебування.

Відповідний порядок регулює спеціальна постанова Кабінету Міністрів, яка діє ще від 26 лютого 2022 року. У Пенсійному фонді України пояснили, як це працює.

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Як внутрішньо переміщеним особам отримувати пенсії

У Пенсійному фонді розповіли, що особи, які раніше отримували пенсії через акціонерне товариство "Укрпошта", зокрема безпосередньо у відділеннях чи з доставкою додому, та тимчасово змінили місце проживання, можуть отримувати пенсійні виплати через платіжну систему "Швидка копійка" від "Ощадбанку". Крім того, існує можливість отримувати гроші через внутрішні перекази Укрпошти.

У випадку, якщо кошти за заявленими відомостями на виплату пенсій не будуть отримані, Укрпошта повідомляє про це Пенсійний фонд, й тоді гроші виплачуються наступного місяця. Якщо ж пенсію не отримано впродовж 6 місяців поспіль, її виплата буде призупинена. У такому разі, для відновлення виплати коштів, необхідно буде звернутись до органів Пенсійного фонду.

До слова, якщо Укрпошта повідомить у встановленому порядку про відсутність технічної можливості виплачувати та доставляти пенсії у певні райони та населені пункти, існує альтернативний механізм виплати пенсій – шляхом її нарахування на рахунки в "Ощадбанку".

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