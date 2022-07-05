Відповідний порядок регулює спеціальна постанова Кабінету Міністрів, яка діє ще від 26 лютого 2022 року. У Пенсійному фонді України пояснили, як це працює.

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Як внутрішньо переміщеним особам отримувати пенсії

У Пенсійному фонді розповіли, що особи, які раніше отримували пенсії через акціонерне товариство "Укрпошта", зокрема безпосередньо у відділеннях чи з доставкою додому, та тимчасово змінили місце проживання, можуть отримувати пенсійні виплати через платіжну систему "Швидка копійка" від "Ощадбанку". Крім того, існує можливість отримувати гроші через внутрішні перекази Укрпошти.

У випадку, якщо кошти за заявленими відомостями на виплату пенсій не будуть отримані, Укрпошта повідомляє про це Пенсійний фонд, й тоді гроші виплачуються наступного місяця. Якщо ж пенсію не отримано впродовж 6 місяців поспіль, її виплата буде призупинена. У такому разі, для відновлення виплати коштів, необхідно буде звернутись до органів Пенсійного фонду.

До слова, якщо Укрпошта повідомить у встановленому порядку про відсутність технічної можливості виплачувати та доставляти пенсії у певні райони та населені пункти, існує альтернативний механізм виплати пенсій – шляхом її нарахування на рахунки в "Ощадбанку".

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