Виплати ФОПам по 8 000 гривень почнуться за кілька тижнів, – Федоров

Уряд почне виплачувати фінансову допомогу підприємцям через кілька тижнів. Наразі у додатку Дія доопрацьовують технологічний процес.

Коли ФОПам виплатять 8 тисяч

Згідно з законом, в уряду є ще 10 днів для того, щоб розробити алгоритм виплат і запустити процеси. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Я думаю, що через кілька тижнів процес запуститься. Ми технічно готові до цього, нам потрібно доопрацювати технологічний процес, але це займе трохи часу,

– наголосив міністр.

До речі, прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що подавати заявку на виплати можна буде вже на початку квітня.

Що відомо про виплати ФОПам

30 вересня 312 нардепів підтримали законопроєкт щодо допомоги підприємцям під час карантину.

Отримати 8 тисяч гривень ФОПи можуть до 31 грудня. До речі, гроші виплачуватимуть лише підприємцям з червоної зони.

Крім того, до процесу допомоги ФОПам планують залучити місцеву владу. Чиновники на місцях вирішуватимуть, яку суму вони можуть виділити.

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