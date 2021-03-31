Виплати ФОПам по 8 000 гривень почнуться за кілька тижнів, – Федоров

Джерело:24 канал
Уряд почне виплачувати фінансову допомогу підприємцям через кілька тижнів. Наразі у додатку Дія доопрацьовують технологічний процес.
Згідно з законом, в уряду є ще 10 днів для того, щоб розробити алгоритм виплат і запустити процеси. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
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Я думаю, що через кілька тижнів процес запуститься. Ми технічно готові до цього, нам потрібно доопрацювати технологічний процес, але це займе трохи часу,
– наголосив міністр.
До речі, прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що подавати заявку на виплати можна буде вже на початку квітня.
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