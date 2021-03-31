Виплати ФОПам по 8 000 гривень почнуться за кілька тижнів, – Федоров

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Джерело:

24 канал

Уряд почне виплачувати фінансову допомогу підприємцям через кілька тижнів. Наразі у додатку Дія доопрацьовують технологічний процес.

Коли ФОПам виплатять 8 тисяч

Згідно з законом, в уряду є ще 10 днів для того, щоб розробити алгоритм виплат і запустити процеси. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Я думаю, що через кілька тижнів процес запуститься. Ми технічно готові до цього, нам потрібно доопрацювати технологічний процес, але це займе трохи часу,
– наголосив міністр.

До речі, прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що подавати заявку на виплати можна буде вже на початку квітня.

Що відомо про виплати ФОПам

  • 30 вересня 312 нардепів підтримали законопроєкт щодо допомоги підприємцям під час карантину.
  • Отримати 8 тисяч гривень ФОПи можуть до 31 грудня. До речі, гроші виплачуватимуть лише підприємцям з червоної зони.
  • Крім того, до процесу допомоги ФОПам планують залучити місцеву владу. Чиновники на місцях вирішуватимуть, яку суму вони можуть виділити.

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