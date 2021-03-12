На виплати безробітним не вистачає майже 3 мільярди

Джерело:Федерація профспілок
Мінекономіки підготувало проєкт постанови Кабміну про бюджет Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття на 2021 рік. Дефіцит коштів складе 2 мільярди 793 тисячі гривень.
Проєкт постанови вже розмістили для обговорення. Усі зауваження та пропозиції можна надсилати до 15 березня.
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Згідно з документом, розмір доходів становить 17 мільярдів гривень. У цю суму враховані залишки грошей на початок року – 485 тисяч гривень.
Видатки фонду становитимуть 19 мільярдів 670 тисяч гривень.
Дефіцит (з урахуванням необхідності забезпечення резерву) – 2 мільярди 793 тисячі гривень.
Зауважимо, дефіцит Фонду покриватимуть коштом держбюджету.
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