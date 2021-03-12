На виплати безробітним не вистачає майже 3 мільярди

Мінекономіки підготувало проєкт постанови Кабміну про бюджет Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття на 2021 рік. Дефіцит коштів складе 2 мільярди 793 тисячі гривень.

Проєкт постанови вже розмістили для обговорення. Усі зауваження та пропозиції можна надсилати до 15 березня.

Читайте також За затримку зарплат та пенсій українці отримуватимуть компенсації

Що передбачає проєкт постанови

Згідно з документом, розмір доходів становить 17 мільярдів гривень. У цю суму враховані залишки грошей на початок року – 485 тисяч гривень.

Видатки фонду становитимуть 19 мільярдів 670 тисяч гривень.

Дефіцит (з урахуванням необхідності забезпечення резерву) – 2 мільярди 793 тисячі гривень.

Зауважимо, дефіцит Фонду покриватимуть коштом держбюджету.

Виплати безробітним під час карантину: головне

Допомога безробітним становить від 650 до 9 080 гривень.

Таку допомогу призначають усім, хто отримав статус безробітного, а також підприємцям та найманим працівникам, що втратили частину доходу, або заробітної плати через карантин.

що втратили частину доходу, або заробітної плати через карантин. Водночас статус безробітного можуть отримати особи працездатного віку до призначення пенсії, які готові працювати; підлітки до 16 років, які вже працювали, але їх звільнили; інваліди працездатного віку, які отримують пенсію.

Цікаво Біржа праці: як стати на облік, скільки і кому виплатять грошей