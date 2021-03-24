Виплати у березні 2021: як та кому перерахують пенсії

Джерело:24 канал
Пенсійний фонд України повідомив, що на фінансування пенсій у березні було виділено більше, як 1,5 мільярда гривень. Також у Фонді відмітили, що пенсії значно зросли у порівнянні з 2020 роком.
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1 березня 2021 року Фонд провів перерахунок пенсій. В результаті чого пенсії були проіндексовані із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні.
Згідно з перерахунком розмір підвищення пенсії не може бути нижчим, ніж 100 гривень, якщо ж він все ж таки відбувся, наголосили у Фонді.
Розмір підвищення визначено індивідуально для кожного пенсіонера з урахуванням його страхового стажу, заробітної плати, року виходу на пенсію та складових пенсійної виплати,
– відмітили у Пенсійному фонді.
На мінімальні виплати у розмірі не нижче 2 200 гривень можуть розраховувати:
У Фонді відмітили, що перерахунок було проведено для осіб, які отримують пенсії, призначені згідно із законами України:
Фонд порівняв пенсійні виплати, що отримували українці на початку 2020 року та 2021 року.