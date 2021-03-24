Пенсійний фонд України повідомив, що на фінансування пенсій у березні було виділено більше, як 1,5 мільярда гривень. Також у Фонді відмітили, що пенсії значно зросли у порівнянні з 2020 роком.

Фінансування пенсій

станом на 23 березня 2021 року на пенсійні виплати спрямовано 1,6 мільярда гривень. У лютому 2021 року на фінансування пенсій установа спрямувала 39,7 мільярда гривень. Пенсійному фонді зазначили , що. У лютому 2021 року на фінансування пенсій установа спрямувала 39,7 мільярда гривень.

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Перерахунок пенсій

1 березня 2021 року Фонд провів перерахунок пенсій. В результаті чого пенсії були проіндексовані із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні.

Згідно з перерахунком розмір підвищення пенсії не може бути нижчим, ніж 100 гривень, якщо ж він все ж таки відбувся, наголосили у Фонді.

Розмір підвищення визначено індивідуально для кожного пенсіонера з урахуванням його страхового стажу, заробітної плати, року виходу на пенсію та складових пенсійної виплати,

– відмітили у Пенсійному фонді.

Хто отримає нові мінімальні пенсії

На мінімальні виплати у розмірі не нижче 2 200 гривень можуть розраховувати:

чоловіки, що мають трудовий стаж не менше 35 років,

жінки зі стажем 30 років.

Які категорії потрапили під перерахунок пенсій

У Фонді відмітили, що перерахунок було проведено для осіб, які отримують пенсії, призначені згідно із законами України:

"Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування",

"Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (з-поміж військовослужбовців строкової служби),

"Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

Як змінились пенсії за рік

Фонд порівняв пенсійні виплати, що отримували українці на початку 2020 року та 2021 року.

2020 рік:

мінімальна пенсія – 1 638 гривень,

середня пенсія – 3 082,98 гривні.

2021 рік:

мінімальна пенсія – 1 769 гривень,

середня пенсія – 3 507,51 гривні.

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