Попри те, що такі люди виїхали з України закордон, виплата їм пенсій не припиняється.

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"У разі виїзду пенсіонера на тимчасове проживання за кордон виплата пенсії в Україні з цієї причини не припиняється. Облік пенсіонерів, які виїжджають за кордон, органами Пенсійного фонду України не здійснюється", – йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України.

Там також наголосили, що призначення виплат у разі досягнення особою пенсійного віку здійснюється, згідно зі статтею 44 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", за особистим зверненням або автоматично (без звернення). Мова йде і про тих осіб які перебувають закордоном. Пенсія призначається незалежно від місця проживання особи.

Також звернення за призначенням пенсії може здійснюватися в будь-який час після виникнення права на пенсію. Особи, які є користувачами кваліфікованого електронного підпису або електронної системи BankID, можуть подати заяву про призначення пенсії через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. У такому випадку до заяви додаються скановані копії оригіналів документів.

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