Випереджаючи графік: Укрзалізниця отримала 5 нових пасажирських вагонів

1 листопада 2021 , 13:33
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Джерело:

пресслужба Укрзалізниці

Укрзалізниця отримала перші 5 купейних вагонів, придбаних за державні кошти. За умовами контракту, 20 зі 100 замовлених вагонів мають поставити до кінця 2021 року.

Укрзалізниця отримала перші вагони з випередженням графіка. Їх виготовив Крюківський вагонобудівний завод.

До слова В Україні почали діяти нові правила міжобласних перевезень

За договором, Укрзалізниця отримає:

  • 51 купейний вагон;
  • 12 спальних вагонів;
  • 20 купейних вагонів, обладнаних для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі;
  • 17 купейних вагонів для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі та купе начальника поїзда.
Зауважимо!
У 2021 році у бюджеті України передбачено виділення 3 мільярди гривень на оновлення рухомого складу для пасажирських перевезень.

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Автор: Олена Данилів