Випереджаючи графік: Укрзалізниця отримала 5 нових пасажирських вагонів
1 листопада 2021 , 13:33Читать новость на русском
Джерело:пресслужба Укрзалізниці
Укрзалізниця отримала перші 5 купейних вагонів, придбаних за державні кошти. За умовами контракту, 20 зі 100 замовлених вагонів мають поставити до кінця 2021 року.
Укрзалізниця отримала перші вагони з випередженням графіка. Їх виготовив Крюківський вагонобудівний завод.
До слова В Україні почали діяти нові правила міжобласних перевезень
За договором, Укрзалізниця отримає:
- 51 купейний вагон;
- 12 спальних вагонів;
- 20 купейних вагонів, обладнаних для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі;
- 17 купейних вагонів для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі та купе начальника поїзда.
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