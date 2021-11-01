Укрзалізниця отримала перші вагони з випередженням графіка. Їх виготовив Крюківський вагонобудівний завод.
До слова В Україні почали діяти нові правила міжобласних перевезень
За договором, Укрзалізниця отримає:
- 51 купейний вагон;
- 12 спальних вагонів;
- 20 купейних вагонів, обладнаних для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі;
- 17 купейних вагонів для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі та купе начальника поїзда.
Укрзалізниця: останні новини
- До Дня залізничника в Україні запустили святковий ретропоїзд. Він курсує з 30 жовтня до 4 листопада.
- Водночас в УЗ розповіли, як курсуватимуть поїзди після переведення годинників на зимовий час.
- Окрім того, Укрзалізниця знову запускає рейси з Києва до Варшави.