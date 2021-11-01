Укрзалізниця отримала перші вагони з випередженням графіка. Їх виготовив Крюківський вагонобудівний завод.

До слова В Україні почали діяти нові правила міжобласних перевезень

За договором, Укрзалізниця отримає:

  • 51 купейний вагон;
  • 12 спальних вагонів;
  • 20 купейних вагонів, обладнаних для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі;
  • 17 купейних вагонів для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі та купе начальника поїзда.

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