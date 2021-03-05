Він є прийнятним, – Шмигаль про держборг у 90 мільярдів доларів
На думку прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, сукупний державний та гарантований державою борг України є прийнятним. До речі, він становить 2 558 мільярдів гривень, тобто понад 90 мільярдів доларів.
Джерело:24 канал
За словами Шмигаля, дотримались всіх параметрів бюджету, дефіциту держбюджету, позик, які планували взяти минулого року. Власне, як зазначив прем'єр, це і призвело до природного зростання боргу.
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Що каже Шмигаль про борг
Політик заспокоїв, що розмір сукупного боргу – в межах допустимих параметрів. Крім того, його погодили з усіма міністерствами та міжнародними партнерами.
Він...є прийнятним для міжнародних інвесторів і не виходить за межі сум, які неприпустимі чи ускладнюють обслуговування державного боргу,
– наголосив Шмигаль.
Яким був держборг раніше
- Шмигаль розповів, що станом на початок 2020 року сума державного боргу була близько 85 мільярдів доларів, тобто на 5 мільярдів менше.
- До речі, держборг у 2020 році збільшився майже на мільярд доларів лише за листопад.
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