Вільна торгівля з Туреччиною додаватиме 2% до щорічного зростання ВВП, – нардеп
Джерело:телеграм канал Галини Янченко
Угоду про зону вільної торгівлі між Туреччиною та Україною даватиме зростання на додаткові 2% ВВП щорічно. За словами нардепки Галини Янченко, це – історичний крок, який відкриє нові ринки та нові можливості для бізнесу.
Про це нардепка від "Слуги народу" написала в соцмережах. Політикиня зазначила, що на цей крок Анкара та Київ зважувались понад 10 років.
Більше тут Україна та Туреччина підписали угоду про вільну торгівлю
Туреччина запроваджує 0% мито для 10 тисяч категорій товарів
Туреччина в рамках ЗВТ запроваджує 0% мито для 10337 категорій українських товарів. Це 95% від загальної кількості позицій. Стосовно 1348 категорій діятимуть тарифні квоти або знижені митні ставки,
– написала Янченко.
Таким чином, 56% українського експорту до Туреччини буде звільнено від мита. Це дозволить українським експортерам заощадити 370 мільйонів доларів.
На які товари знижує мита Україна для Туреччини:
- на товари легкої промисловості,
- будівельні матеріали
- мінеральні добрива.
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Що сказав прем'єр Шмигаль про ЗВТ: найголовніше
- За словами глави уряду України, до підписання угоди готувались 20 років.
- За останні 2 роки, це – вже третя угода про ЗВТ, попередні були підписані з Великою Британією та Ізраїлем.
- Для України – це означає понад 10 мільярдів обороту з Туреччиною вже у найближчі 5 років.
- Щороку економія на сплаті мита сягатиме 370 мільйонів доларів.
Текст публікації Галини Янченко:
Відбулася, я вважаю, історична подія. Україна і Туреччина підписали угоду про зону вільної торгівлі (ЗВТ).
На цей крок наші країни зважувалися понад 10 років. Нарешті довгий шлях подоланий, а попереду нові ринки, нові інвестиції та нові можливості для бізнесу.
Підписання такої угоди дасть можливість Україні збільшити обсяги експорту в Туреччину, розширити діяльність експортерам, створити нові робочі місця.
Угода ЗВТ – це перш за все про економіку. Але це також потужний сигнал для всього світу про посилення зв’язків та безпрецедентну підтримку України Туреччиною, яка матиме і політичний, і оборонний ефект для нашої країни.