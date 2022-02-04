Про це нардепка від "Слуги народу" написала в соцмережах. Політикиня зазначила, що на цей крок Анкара та Київ зважувались понад 10 років.

Більше тут Україна та Туреччина підписали угоду про вільну торгівлю

Туреччина запроваджує 0% мито для 10 тисяч категорій товарів

Туреччина в рамках ЗВТ запроваджує 0% мито для 10337 категорій українських товарів. Це 95% від загальної кількості позицій. Стосовно 1348 категорій діятимуть тарифні квоти або знижені митні ставки,

– написала Янченко.

Таким чином, 56% українського експорту до Туреччини буде звільнено від мита. Це дозволить українським експортерам заощадити 370 мільйонів доларів.

На які товари знижує мита Україна для Туреччини:

на товари легкої промисловості,

будівельні матеріали

мінеральні добрива.

Зверніть увагу! Зниження відбуватиметься поступово. Наприклад, для товарів легкої промисловості через 3 – 5 років. Це дасть підприємцям час на підготовку.

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Що сказав прем'єр Шмигаль про ЗВТ: найголовніше

За словами глави уряду України, до підписання угоди готувались 20 років.

За останні 2 роки, це – вже третя угода про ЗВТ, попередні були підписані з Великою Британією та Ізраїлем.

Для України – це означає понад 10 мільярдів обороту з Туреччиною вже у найближчі 5 років.

Щороку економія на сплаті мита сягатиме 370 мільйонів доларів.

Текст публікації Галини Янченко:

Відбулася, я вважаю, історична подія. Україна і Туреччина підписали угоду про зону вільної торгівлі (ЗВТ).

На цей крок наші країни зважувалися понад 10 років. Нарешті довгий шлях подоланий, а попереду нові ринки, нові інвестиції та нові можливості для бізнесу.

Підписання такої угоди дасть можливість Україні збільшити обсяги експорту в Туреччину, розширити діяльність експортерам, створити нові робочі місця.

Угода ЗВТ – це перш за все про економіку. Але це також потужний сигнал для всього світу про посилення зв’язків та безпрецедентну підтримку України Туреччиною, яка матиме і політичний, і оборонний ефект для нашої країни.