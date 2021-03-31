Квартира дружини, чиста зарплата та заробіток на відсотках: декларація головного лікаря Ляшка

16:51

30 березня 2021 року головний санітарний лікар України Віктор Ляшко подав щорічну декларацію, котра опублікована в єдиному реєстрі. Журналісти дізнались про декілька земельних ділянок, фінансові накопичення у банку та квартиру, що належить дружині.