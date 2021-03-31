Квартира дружини, чиста зарплата та заробіток на відсотках: декларація головного лікаря Ляшка
30 березня 2021 року головний санітарний лікар України Віктор Ляшко подав щорічну декларацію, котра опублікована в єдиному реєстрі. Журналісти дізнались про декілька земельних ділянок, фінансові накопичення у банку та квартиру, що належить дружині.
Джерело:Декларація Віктора Ляшка
Фінансові накопичення Ляшка
Заробив за 2020 рік
- 617 тисяч гривень – зарплата.
- 22 500 гривень відсотки від вкладу.
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Накопичення на рахунках загалом:
- понад 250 тисяч гривень,
- 32 тисячі доларів та
- 58 євро.
Земельні ділянки та нерухомість
Ляшко володіє трьома земельними ділянками в Київській області, проте їх вартість лікар не зазначив у декларації.
- Дві земельні ділянки у селі Германівка, Обухівського району загальною площею 112,02 метра квадратних, власником котрих Ляшко став ще у 2019 році.
- Одна ділянка у селі Литвинівка, Вишгородського району площею 1200,00 метрів квадратних.
Що відомо про Віктора ЛяшкаВіктор Ляшко – заступник міністра охорони здоров'я з 24 грудня 2019 року та головний державний санітарний лікар України з 11 березня 2020 року. Починаючи з 2020 року – заслужений лікар України.
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