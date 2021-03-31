30 березня 2021 року головний санітарний лікар України Віктор Ляшко подав щорічну декларацію, котра опублікована в єдиному реєстрі. Журналісти дізнались про декілька земельних ділянок, фінансові накопичення у банку та квартиру, що належить дружині.

Фінансові накопичення Ляшка Заробив за 2020 рік 617 тисяч гривень – зарплата.

22 500 гривень відсотки від вкладу. Читайте також Годинники Rolex, 4 машини та понад 600 тисяч доларів на рахунках: декларація Степанова Накопичення на рахунках загалом: понад 250 тисяч гривень,

32 тисячі доларів та

58 євро. Земельні ділянки та нерухомість Ляшко володіє трьома земельними ділянками в Київській області, проте їх вартість лікар не зазначив у декларації. Дві земельні ділянки у селі Германівка, Обухівського району загальною площею 112,02 метра квадратних, власником котрих Ляшко став ще у 2019 році.

Одна ділянка у селі Литвинівка, Вишгородського району площею 1200,00 метрів квадратних. Дружина Ляшка володіє: земельною ділянкою у селі Пухівка, Броварського району, Київської області площею 1200,00 метрів квадратних;

квартирою у місті Бровари площею 110 метрів квадратних, вартістю 150 тисяч. Також Ляшко задекларував автомобіль Skoda Octavia моделі A7 2018 року випуску, вартість котрої становить 622 686 гривень. Що відомо про Віктора Ляшка Віктор Ляшко – заступник міністра охорони здоров'я з 24 грудня 2019 року та головний державний санітарний лікар України з 11 березня 2020 року. Починаючи з 2020 року – заслужений лікар України. Отримайте вигідний кредит для погашення заборгованості в інших банках, заповнивши заявку на сайті Ідея Банку.