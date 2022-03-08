Виключити з фондового ринку компанії, які працюють в Росії: Україна готує звернення до США

Український уряд проситиме Конгрес США заборонити корпораціям, які сплачують податки в Росії, доступ до фондового ринку США. Адже з цих грошей фінансуються атаки на Україну.

Про те, що Україна готує відповідне звернення, видання повідомляє із посиланням на лист від "слуги народу" Давида Арахамії, який є у розпорядженні редакції.

Читайте також Morgan Stanley передбачає дефолт Росії у середині квітня

Питання виключення з фондового ринку США компаній, які працюють в Росії

Кабінет Міністрів України проситиме членів Конгресу накласти нові жорсткі санкції на корпорації, які сплачують податки в Росії. У листі йдеться про те, що з цих грошей фінансують бомби, які вбивають українських військових і невинних мирних жителів.

Ми просимо вас подумати про те, щоб дати цим компаніям вибір: припинити платити гроші (Росії – 24 канал) або виключити їх з фондового ринку США,

– мовиться у листі.

У ньому також просять уряд США заморозити активи всіх російських олігархів зі списку Forbes 100, якщо ті не засудять президента Володимира Путіна впродовж 48 годин.

Зауважимо: видання наголошує, що будь-які спроби виключити компанії, які сплачують податки в Росії, можуть зіткнутися з багатьма перешкодами. Експерти вважають таке рішення малоймовірним.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!