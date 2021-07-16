Виходимо на траєкторію економічного зростання, – Устенко про співпрацю з МВФ

Домовленості, які погодили з Міжнародним валютним фондом – виконані. Наразі Україна має очікувати на винесення власного питання на підписання staff level agreement – робочої угоди з МВФ.

Про це розповів радник президента з економічних питань Олег Устенко. Після підписання питання може бути винесене на засідання ради директорів МВФ.

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"Парламент зараз працює і теж правда, що зараз працює МВФ. Але з 1 серпня починається велика відпускна кампанія у Міжнародного валютного фонду, тому ми й поспішаємо та хочемо, щоб staff level agreement був підписаний до кінця цього місяця (липня – 24 канал), – сказав Олег Устенко.

У вересні Україну очікують виплати – приблизно 3 мільярди доларів за зовнішнім державним боргом зокрема. За інформацією Олега Устенка, Україна має розраховуватись за тими запозиченнямми, які були зроблені декілька років тому на зовнішньому ринку.

До вересня у нас сформована "подушка безпеки", але ми б хотіли отримати додаткові ресурси не тільки від Міжнародного валютного фонду,

– розповів радник президента.

Позитивна динаміка економічного розвитку

Верховна Рада прийняла закон про новий порядок обрання та призначення членів Вищої ради правосуддя. Водночас Антикорупційна реформа і реформа корпоративного управління були одними з основних вимог МВФ.

Він додав, що питання щодо МВФ стосується й позитивних знаків, які Україна могла б отримувати для ефективної боргової політики. Щодо тих боргів, які є в України, можна було б зменшити відсоткову ставку, тобто щоб країна витрачала менше бюджетних грошей для обслуговування боргу.

Наразі важливим є питання зниження відсоткової ставки. Для цього Україні потрібен Міжнародний валютний фонд, зазначив Олег Устенко. Водночас він додав, що статистика економічного розвитку позитивна.

Дійсно, є позитивна динаміка, що стосується травня. Ми розпочали активне зростання. Я думаю, що за червень статистика буде навіть краща. Тобто ми виходимо на траєкторію економічного зростання,

– зазначив Олег Устенко.

Однак про відповідне питання треба думати в більш глобальній перспективі. Для цього, за словами радника президента з економічних питань, потрібно покращувати умови для ведення бізнесу, що дає можливість активізувати інвестиційну діяльність.

Олег Устенко про співпрацю з МВФ: дивіться відео