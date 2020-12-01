Верховна Рада 1 грудня відтермінувала введення касових апаратів для ФОПів на рік. Зі стратегічної точки зору, це є правильним компромісним рішенням. Воно означає, що охопили фіскальними апаратами ризикові категорії і зрушили на рік фіскалізацію інших категорій.

Таким чином парламентарі знайшли певний баланс інтересів. Про це в ефірі 24 каналу розповів керівник з політичних питань Київської школи економіки Павло Кухта.

До теми Рада відтермінувала введення касових апаратів для ФОП

За його словами, завжди, якщо знаходиться якийсь компроміс, незадоволеними лишаються обидві сторони. Тому одні кажуть, що це зрада і треба протестувати далі. Інші – що фіскалізацію сплюндрували.

На мою думку, це виглядає як більш-менш нормальне і розумне компромісне рішення,

– зауважив економіст.

Він зазначив, фіскалізація викликає певний опір з боку саме малого бізнесу, що є цілком нормальним. Адже такі речі, як і багато інших реформ, йдуть з певними протестами, певним тертям у суспільстві і дають результат лише потім.

І додав, що різні політичні сили, наприклад, опозиційні завжди намагаються цим скористатися.

На його думку, компроміс у вирішенні цього питання є певною мірою більш-менш нормальним рухом вперед. Втім Павло Кухта вважає, що це ще не кінець історії фіскалізації і вона продовжиться у 2021 році.

Кухта: Фіскалізація – не панацея від тінізації економіки

Економіст відзначив, що відсутність касових апаратів – це один з елементів побудови схем.

Я не можу сказати, що фіскалізація – панацея від тінізації економіки. Це інструмент, необхідний для того, аби цю тінь здолати,

– пояснив він.

Втім велике питання, наскільки ефективно він спрацює. Тому що долати тінізації економіки мають податкова та митна служби, які не надто наразі займаються реформами.

Павло Кухта розповів, що коли реформи повернуться в ці державні органи, фіскалізація дозволить їм ефективніше працювати. Можливо, ефективніше долати тінь і ламати певні схеми.

"Насправді це такий довгостроковий захід, який у майбутньому може принести свої результати", – підсумував він.

Зверніть увагу! Депутати проголосували законопроєкт №4439, який передбачає відтермінування до 1 січня 2022 року обов'язкового застосування касових апаратів для ФОПів.