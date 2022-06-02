Відтепер в Україні буде фіксована ціна на реалізацію природного газу

Кабінет Міністрів зафіксував вартість реалізації природного газу виробникам теплової енергії для того, щоб уникнути кризи тарифів.

За словами заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, ціни на газ для населення мають залишитися без змін на період війни.

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Він зазначив, що зараз приоритетне завдання в енергетичному секторі – збереження чинних тарифів на газ та тепло для населення, тобто 7 420 гривень (з ПДВ) за 1 000 кубічних метрів.

Уряд зафіксував вартість реалізації природного газу виробникам теплової енергії, зокрема для:

об'єднань співвласників багатоквартирних будинків,

житлово-будівельних (житлових) кооперативів,

управителів багатоквартирних будинків необхідних для надання послуг з гарячого водопостачання.

Всі вони платитимуть фіксовану ціну, що складає 7 420 гривень (з ПДВ) за 1 000 кубічних метрів плюс транспортування газу.

На цій темі спекулюють фейками

Нещодавно в мережі почала поширюватися інформація, що нібито ціна газу та опалення для українців має зрости втричі. Проте це лише звичайний фейк, який спрямований на розхитування ситуації в країні.

28 травня в РНБО це спростували й вказали на одну дуже важливу деталь. Наразі в Україні є затверджений закон щодо врегулювання відносин на газовому ринку. Мовиться про весь період воєнного стану. Цей законопроєкт схвалили 10 травня 2022 року.

Цей законопроєкт передбачає стримування тарифів на газ і опалення. Це відбуватиметься шляхом використання частини коштів, які надають нашій державі партнери.

Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та термін загальної мобілізації ще на 90 днів – тобто до 23 серпня.

Відповідно до заяви, яку опублікували в "Нафтогазі", підвищення цін на газ не планується. Українців заспокоїли, запевнивши, що ситуація не змінюватиметься.

У компанії відзначили, що завдяки частині грошей, які надають нам партнери, відбуватиметься стримування тарифів на газ і опалення.

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