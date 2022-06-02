За словами заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, ціни на газ для населення мають залишитися без змін на період війни.

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Він зазначив, що зараз приоритетне завдання в енергетичному секторі – збереження чинних тарифів на газ та тепло для населення, тобто 7 420 гривень (з ПДВ) за 1 000 кубічних метрів.

Уряд зафіксував вартість реалізації природного газу виробникам теплової енергії, зокрема для:

об'єднань співвласників багатоквартирних будинків,

житлово-будівельних (житлових) кооперативів,

управителів багатоквартирних будинків необхідних для надання послуг з гарячого водопостачання.

Всі вони платитимуть фіксовану ціну, що складає 7 420 гривень (з ПДВ) за 1 000 кубічних метрів плюс транспортування газу.

На цій темі спекулюють фейками

Нещодавно в мережі почала поширюватися інформація, що нібито ціна газу та опалення для українців має зрости втричі. Проте це лише звичайний фейк, який спрямований на розхитування ситуації в країні.

28 травня в РНБО це спростували й вказали на одну дуже важливу деталь. Наразі в Україні є затверджений закон щодо врегулювання відносин на газовому ринку. Мовиться про весь період воєнного стану. Цей законопроєкт схвалили 10 травня 2022 року.

Цей законопроєкт передбачає стримування тарифів на газ і опалення. Це відбуватиметься шляхом використання частини коштів, які надають нашій державі партнери.

До речі! Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та термін загальної мобілізації ще на 90 днів – тобто до 23 серпня.

Відповідно до заяви, яку опублікували в "Нафтогазі", підвищення цін на газ не планується. Українців заспокоїли, запевнивши, що ситуація не змінюватиметься.

У компанії відзначили, що завдяки частині грошей, які надають нам партнери, відбуватиметься стримування тарифів на газ і опалення.