Відсутність нового урожаю з українських портів викличе продовольчу паніку у світі – Мінагро

У Міністерстві аграрної політики та продовольства України заявили, що в разі відсутності нового українського врожаю з портів у світі буде продовольча паніка. Зараз міжнародні партнери переплачують за зерно.

Через російську агресію протягом понад 2 місяців економіка України та світу отримує значний удар. Якщо новий врожай України не зможе бути доправлений до експорту, у світі виникне продовольча паніка.

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У Міністерстві агрополітики повідомили, що резерви зерна в іноземних країнах розраховані та сформовані лише до нового врожаю. Відсутність нового врожаю на міжнародному ринку спричинить паніку.

Про ризики та загрози економіці розповів під час брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ Микола Сольський, міністр аграрної політики та продовольства України.

Звісно, коли в кінці липня з українських портів не буде нового врожаю, в іноземних партнерів почнеться паніка. Зараз вони переплачують за зерно. Дефіцит українського зерна відіб'ється глобально на всіх продуктах харчування у всьому світі,

– заявив міністр аграрної політики.

Микола Сольський відзначив, що Україна не розраховує на якусь фінансову або матеріальну допомогу від партнерів для вирішення продовольчих потреб, а лише просить допомоги у налагодженні логістичних шляхів з країною.

Росія нищить аграрні запаси України

Окупанти намагаються знищувати українські зерносховища, де це можливо.Зокрема, Росія вивозить з окупованих районів Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей продовольство. Цю інформацію підтвердив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

Це не перші випадки, коли росіяни виводять продовольство з України в Росію. Роблять вони це через територію тимчасово окупованого Криму, а вже звідти – на територію материкової Росії.

Окрім вивезення продовольства, росіяни знищують місця їх зберігання та обробки. Так, у Рубіжному авіабомбами було знищено новий елеваторний комплекс, який відкрили лише у 2020 році.

Також під час ракетного обстрілу окупанти влучили в склад зерносховища в Дніпропетровській області.

Влада російських регіонів і не приховує, що продовольство з України буде вивозитися до них. Адже там є нестача через запроваджені санкції.

В українській розвідці зазначають, що це цілком обдуманий крок зі сторони окупантів, щоб зламати дух українців до боротьби. Адже створивши гуманітарну кризу в місті, поставивши людей за крок від вимирання через голод, окупанти не будуть мати опору в цих містах.

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