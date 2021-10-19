Відсутність фінансування ЄС може перетворити Польщу на найбіднішу країну союзу, – Rzeczpospolita

Польський суд визнав верховенство законів країни над законодавством ЄС. Це може зупинити фінансування проєктів Польщі зі спільного бюджету Європейського Союзу.

Можливість припинення фінансування Польщі в ЄС розглядають поки що виключно на рівні розмов. Однак журналісти уже вирішили з'ясувати, як такий фінансовий удар вплине на країну.

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Скільки отримує Польща від ЄС

За даними журналістів, лише з Фонду відбудови Польща отримує від ЄС 36 мільярдів євро щорічно. З них 24 мільярди – дотації, а 12 мільярдів – кредити. Також близько 15 мільярдів євро виділяють завдяки Фонду справедливого переходу та затвердженій програмі семирічного бюджету ЄС.

Тобто, загалом Польща може втратити сумарно близько 50 мільярдів євро, що в перерахунку на польську валюту становить близько 225 мільярдів злотих.

Польські експерти зазначають, що втрата європейського фінансування або зумовить скорочення ВВП країни або зумовить його повільніше зростання. До прикладу, кошти від Фонду відбудови у 2022 році можуть становити 1% ВВП, однак, якщо вони не надійдуть, то показник скоротиться одразу ж на 0,5%.

Загалом кошти від ЄС стимулювали розвиток польської інфраструктури, зокрема будівництво нових доріг та вдосконалення систем водопостачання та каналізації. Причиною цього було те, що кошти можна витрачати лише на подібні потреби.

Країна втрачає інвестиції

Зараз рівень інвестицій в польську економіку впав до найнижчого рівня за останні 30 років. Тому втрата європейського фінансування ще більше понизить його.

Польські урядовці іронізують, що без надходжень з ЄС країна не зникне з карти світу. Та опитані журналістами експерти стверджують, що рівень життя значно знизиться. За прогнозами журналістів та експертів, Польща може стати найбіднішою державою Євросоюзу.