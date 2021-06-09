Відступ COVID-19 у світі несе неочікувані загрози для економіки, – Козак

Коронавірус поступово починає відступати. Але експерти вважають, що це зовсім не означає розвиток позитивних процесів в економіці.

Навпаки, від такої ситуації можна очікувати загроз. Про це в ефірі повідомив економічний експерт Тарас Козак.

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Загрози від відходу COVID-19

За його словами, раніше всі боялись, що настане коронавірус і економіка впаде. Тому західні розвинуті економіки навчились боротися з цим за допомогою друкування доларів, євро чи інших валют.

Те, що коронавірус відступає насамперед у світі, це несе неочікувані загрози,

– наголосив Козак.

Він зауважив, що Сполучені Штати Америки, Європа, інші розвинуті країни "завалені" вільними грошима. Ліквідності, тобто зайвих грошей, у банках дуже багато. Всі економіки "заливають" грошима для споживчого попиту.

. За інформацією з Вікіпедії , ліквідність – це можливість швидко перевести актив в готівку без значної втрати його вартості, тобто з мінімальними витратами.

"Коли закінчиться пандемія, це "заливання" ринків грошима закінчиться. Тобто центральні банки цих країн вилучатимуть якісь обсяги грошей з ринків і це означає, що в західних економіках можливі якісь кризові явища", – зазначив Козак.

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Економічний експерт вважає, що Україна має чергову можливість скористатися нагодою, яку представила криза у різних виглядах. "Якщо ми під це зростання економіки ще б зробили реформу, було б менш болісно, ніж якщо ми їх робимо "під палки МВФ", коли в нас все дуже погано", – додав Козак.

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