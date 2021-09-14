Відповідає прогнозам уряду: Шмигаль назвав курс гривні до долара у Держбюджеті-2022
14 вересня 2021 , 13:51Читать новость на русском
Джерело:Кабмін
Денис Шмигаль заявив, що у проєкті Державного бю.джету на 2022 рік зафіксований курс гривні до долара на рівні 28,6 – 28,7. За словами прем'єра, показник відповідає прогнозу Кабміну.
Про це він повідомив під час пресконференції у вівторок, 14 вересня.
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Курс залишається у межах 28,6 – 28,7 гривні,
– сказав глава уряду.
Денис Шмигаль додав, що відповідні цифри містяться у трирічній бюджетній декларації на 2022 – 2024 роки, схваленої Кабміном влітку 2021 року.
- У 2021 році курс гривні до долара "залишатиметься відносно стабільним – на рівні 28 гривень за долар у середньому протягом 12 місяців".
- У 2022 році курс у середньому становитиме 28,6 гривні за долар, у 2023 році – 28,8 гривні за долар, у 2024 році – 29,2 гривні за долар.
Прогноз курсу гривні у 2021 році
- Міжнародний валютний фонд прогнозує, що курс долара Сполучених Штатів Америки до кінця 2021 року буде залишатися в межах 27,98 гривні.
- У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти зазначили, що середньорічний курс долара залишатиметься на рівні 27,90 гривні, а наприкінці року вартість зросте до 28,20 гривні.
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