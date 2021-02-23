Відомості про доходи – просто і зручно: податкова запустила новий онлайн-сервіс

23 лютого 2021 , 20:02
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Джерело:

Державна податкова служба України

Державна податкова служба України запустила новий онлайн-сервіс для спрощення системи спілкування громадян з органами влади та приватними організаціями. За допомогою нової платформи користувач може отримувати відомості з ДПС не звертаючись до відділень.

Новий онлайн-сервіс податкової

У своєму повідомленні пресслужба податкової зазначила, що нині все ще триває трансформація структури. Саме тому новий електронний сервіс запровадили для спрощення та зручності спілкування Податкової з:

  • громадянами,
  • органами державної влади,
  • органами місцевого самоврядування,
  • банками,
  • іншими установами та організаціями ДПС.

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Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків в електронному вигляді, засвідчених кваліфікованою електронною печаткою ДПС,
– наголошується у зверненні податкової.

Як працює сервіс

  • Електронний документ, завірений кваліфікованою електронною печаткою відомства, є аналогом документа, виданого органом, що контролює у паперовій формі.
  • Одержувач електронного документа отримує можливість ідентифікувати підписувача такого документа і перевірити його цілісність.
  • У рамках нового онлайн-сервісу користувач може отримати інформацію про свої доходи за період, починаючи з першого кварталу 1998 року за будь-які п'ять років, по квартально.

Інші послуги податкової

На офіційному сайті Державної податкової служби України розміщені й інші "корисні" функції, якими можуть скористатись українці.

  • Електронний кабінет – у даному розділі користувач може переглянути податковий календар, стан розрахунків з бюджетом, облікові дані, здійснити пошук інформації з реєстрів ДПС, тощо.
  • Інформація з реєстрів – для перегляду даних про взяття на облік платників, реєстру страхувальників, інформації про PPO, про книги OPO, реєстр осіб які здійснюють операції з товарами.
  • Сервіс "Пульс" ДПС – для надання інформації про неправомірні дії чи бездіяльність (можливі корупційні ризики) посадових осіб ДПС та її територіальних органів.
  • Електронна звітність – користувачу доступні електронні сервіси СЕА ПДВ та СЕАРП СЕ, Перелік тестових платників з наборами тестових ключів, Опис форматів структури пакетів даних РРО, який надійшов до ДПС від Національного банку України, тощо.
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