Державна податкова служба України запустила новий онлайн-сервіс для спрощення системи спілкування громадян з органами влади та приватними організаціями. За допомогою нової платформи користувач може отримувати відомості з ДПС не звертаючись до відділень.

Новий онлайн-сервіс податкової

У своєму повідомленні пресслужба податкової зазначила, що нині все ще триває трансформація структури. Саме тому новий електронний сервіс запровадили для спрощення та зручності спілкування Податкової з:

громадянами,

органами державної влади,

органами місцевого самоврядування,

банками,

іншими установами та організаціями ДПС.

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Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків в електронному вигляді, засвідчених кваліфікованою електронною печаткою ДПС,

– наголошується у зверненні податкової.

Як працює сервіс

Електронний документ, завірений кваліфікованою електронною печаткою відомства, є аналогом документа, виданого органом, що контролює у паперовій формі.

Одержувач електронного документа отримує можливість ідентифікувати підписувача такого документа і перевірити його цілісність.

У рамках нового онлайн-сервісу користувач може отримати інформацію про свої доходи за період, починаючи з першого кварталу 1998 року за будь-які п'ять років, по квартально.

Інші послуги податкової

На офіційному сайті Державної податкової служби України розміщені й інші "корисні" функції, якими можуть скористатись українці.

Електронний кабінет – у даному розділі користувач може переглянути податковий календар, стан розрахунків з бюджетом, облікові дані, здійснити пошук інформації з реєстрів ДПС, тощо.

Інформація з реєстрів – для перегляду даних про взяття на облік платників, реєстру страхувальників, інформації про PPO, про книги OPO, реєстр осіб які здійснюють операції з товарами.

Дізнайся більше про свого бізнес-партнера – за допомогою розділу можливо здійснити перевірку потенційних бізнес-партнерів щодо сумлінності сплати податків до бюджету.

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс – доступні опції запитання – відповідь з Бази знань, нормативні та інформаційні документи, ставки податків та зборів, контакт-центр ДПС, тощо.

Сервіс "Пульс" ДПС – для надання інформації про неправомірні дії чи бездіяльність (можливі корупційні ризики) посадових осіб ДПС та її територіальних органів.

Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг – надання послуг електронного цифрового підпису.

Електронна звітність – користувачу доступні електронні сервіси СЕА ПДВ та СЕАРП СЕ, Перелік тестових платників з наборами тестових ключів, Опис форматів структури пакетів даних РРО, який надійшов до ДПС від Національного банку України, тощо.

Дані Реєстрів волонтерів АТО – зібрана інформація про фізичних осіб – благодійників.

Декларування громадян – податкова декларація про майновий стан і доходи.

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