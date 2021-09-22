"Видобуток газу за 1 гривню": Вітренко спростував слова виконавчого директора "Нафтогазу"

Юрій Вітренко заявив, що "Нафтогаз" більше витрачає на видобуванні газу, ніж заробляє. Мовляв, "Нафтогаз" змушений покривати різницю за рахунок транзиту чи кредитів.

Так Юрій Вітренко прокоментував слова головного виконавчого директора з трансформації "Нафтогаз України" Отто Арнольда Ватерландера про вартість видобування. Той заявив, що кубометр видобутого газу коштує 1 гривню.

Тим часом Вітренко залишиться: ЗМІ кажуть, що майже все управління "Нафтогазу" можуть звільнити

"Нафтогаз" не заробляє на видобутку

Слова Ватерландера Юрій Вітренко назвав неправдивими, а його самого – "непрофесійним і ображеним працівником "Нафтогазу". Насправді ж, за словами, очільника газової компанії, на практиці "Нафтогаз" не заробляє, а витрачає на видобутку.

Правда полягає в тому, що Нафтогаз систематично витрачає більше реальних грошей на видобуток газу, ніж отримує від реалізації видобутого газу. Різниця традиційно покривалася за рахунок насамперед надходжень від транзиту або фінансувалася за рахунок кредитів,

– написав глава "Нафтогазу".

Як анонсував Вітренко, актуальні цифри щодо собівартості газу будуть розкриті у звіті за перше півріччя. Його підготовку мають завершити найближчим часом, а документ підтвердять міжнародні аудитори.

"Видобуток газу за 1 гривню"

У своєму інтерв'ю Отто Ватерландер заявив, що видобуток газу коштує "Нафтогазу" близько 1 гривні за кубічний метр. Це при тому, що ціна продажу становить 7 гривень за кубометр українським господарствам і підприємствам.

Пресслужба "Нафтогазу" невдовзі спростувала цю заяву, назвавши її некоректною.

Зокрема, не відповідають дійсності твердження пана Ватерландера щодо собівартості виробництва газу. Цифри, вказані паном Ватерландером, не містяться в жодному документі компанії, про який нам було б відомо,

– зазначили у "Нафтогазі".

Ринок газу в Україні: останні новини

Ціна на газ у Європі 9 вересня побила історичний максимум і сягнула позначки 700 доларів за тисячу кубометрів. Основним драйвером цін на газ в Європі є не об'єктивні економічні чинники, а агресивні дії "Газпрому".

Польський прем'єр Матеуш Моравецький запропонував видобувати газ на Заході України. Усе, аби бути менш залежними від Росії.

Глава правління НАК "Нафтогаз України" сказав, що ціна газу, який постачають населенню не зростатиме. Люди платитимуть 7 гривень 99 копійок за кубометр.

Втім, у "Нафтогазі" повідомляли, що старт опалювального сезону під загрозою, оскільки є низька активність виробників тепла щодо укладення 3-річних угод на закупівлю газу.

Повний текст публікації Юрія Вітренка

На жаль, як і очікувалось, наразі розкручуються неправдиві слова непрофесійного і ображеного працівника Нафтогазу, що собівартість видобутку складає 1 грн за кубометр.

І зараз це будуть використовувати популісти з усіх таборів, що, мовляв, наживаються на "народному" газі.

Правда полягає в тому, що Нафтогаз систематично витрачає більше реальних грошей на видобуток газу, ніж отримує від реалізації видобутого газу. Різниця традиційно покривалася за рахунок насамперед надходжень від транзиту або фінансувалася за рахунок кредитів.

Навіть у бухгалтерській звітності операційна собівартість є у рази вищою. А операційна собівартість – це не повна собівартість, це тільки частина.

Найактуальніші цифри щодо собівартості будуть розкриті з публікацією звітності за перше півріччя, підготовку якої мають завершити найближчим часом, і потім вона має бути підтверджена міжнародними аудиторами.

Також правда полягає в тому, що Нафтогаз завчасно уклав договори на реалізацію газу для потреб населення за фіксованою на рік оптовою ціною, переважно на рівні 7,4 грн, у той час як спотові (добові, місячні тощо) ринкові ціни наразі сягають 30 грн за кубометр. Ми робимо максимум можливого для забезпечення фінансової сталості всього ланцюга поставок газу – від розвідки до кінцевого споживача. Тому Нафтогаз не наживається на "народному" газі.

Нафтогаз як національна компанія відповідально ставиться до забезпечення населення природним газом, що означає як покриття поточної собівартості видобутку, так і капіталовкладення у майбутній видобуток газу.

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