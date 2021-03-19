Міністр Ігор Петрашко під час Всеукраїнського Форуму "Україна 30" зазначив за яких умов Кабмін відновить допомогу ФОПам. На що розраховувати українцям, читайте на Економіка 24.

Чи чекати на виплати ФОПам

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко заявив на форумі, що в України є інструменти й програми, які були напрацьовані минулого року, вони можуть і будуть застосовані у випадку, якщо розширення обмежень буде продовжуватися.

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Петрашко також зазначив, що якщо буде введений новий формат карантину, то уряд буде на нього реагувати. Адже у нього є напрацьовані інструменти й програми.

Всі програми, які були напрацьовані минулого року, можуть і будуть застосовані у випадку, якщо розширення обмежень буде продовжуватися,

– заявив Петрашко.

Чи буде жорсткий карантин на думку Петрашка

Міністр зазначив, що наразі відбувається зростання захворюваності й країни Європи активно запроваджують карантинні обмеження. Проте, в Україні більшість областей працюють нормально і запроваджено лише окремі карантинні зони.

Які програми вже діють в Україні

Петрашко нагадав, що в Україні діє не лише програма 8 тисяч. Програма діяла ще у минулому 2019 році та була створена для підтримки й по тимчасовому безробіттю, і поверненню ЄСВ для підприємців. Завдяки програмі 400 українців отримали державну підтримку.

Нагадаємо! Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів" ще 7 грудня 2019 року, який попередньо сам й ініціював задля підтримки громадян й українського бізнесу у період карантинних обмежень.

Зараз в нас вже є деякі програми, які діють на постійній основі,

– акцентує Петрашко.

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