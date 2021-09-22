Відновлення світової економіки після COVID-19: у яких країнах воно швидше й чому

В Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) розповіли, що нерівномірне розподілення вакцин у світі заважає економічному відновленню країн після COVID-19. У яких країнах воно відбувається швидше, розповідаємо далі.

Відновлення світової економіки

Відповідно до заяви ОЕСР, відновлення економіки після пандемії COVID-19 починає набирати обертів. Проте воно приносить більше користі багатшим країнам, ніж тим, де економіка лише розвивається.

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Зазначається, що країни, які досягли більших успіхів у вакцинуванні свого населення – відновлюють власну економіку набагато швидше, ніж ті, хто все ще мають низькі показники щеплення.

Глобальний шок, який підштовхнув світ до найгіршої рецесії за сторіччя – проходить, і тепер ми прогнозуємо, що відновлення поверне зростання (економіки – 24 канал) до його докризової тенденції,

– розповів головний економіст ОЕСР Лоуренс Бун.

Втрати світової економіки: показові суми З 2022 року по 2025 рік у країнах, де до середини 2022 року буде вакциновано менш як 60% населення – сукупне зниження ВВП може скласти 2,3 трильйона доларів, згідно з розрахунками аналітичного підрозділу Economist Intelligence Unit (EIU). Також аналітики EIU вважають, що якщо через новий штамп дельта вакцинація не виявиться тим чудодійним засобом, на який сподівалися уряди багатьох країн, то політичним лідерам необхідно буде переосмислити свою стратегію щодо COVID-19, аби адаптувати її на довгострокову перспективу. Детальніше Шалені втрати світової економіки через повільну вакцинацію: про які суми йдеться Нагадаємо, що Китаю в період пандемії вдалось у чотири рази наростити експорт засобів індивідуального захисту (з 2019 по 2022 роки). У 2020 році він зріс аж до 88,1 мільярда доларів, детальніше про це, Нагадаємо, що Китаю в період пандемії вдалось у чотири рази наростити експорт засобів індивідуального захисту (з 2019 по 2022 роки). У 2020 році він зріс аж до 88,1 мільярда доларів, детальніше про це, читайте тут

Згідно з прогнозом МВФ світова економіка у 2021 році зросте на рівні 6%, а у 2022 році слід очікувати зростання на 4,9%.