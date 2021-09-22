Відновлення світової економіки

Відповідно до заяви ОЕСР, відновлення економіки після пандемії COVID-19 починає набирати обертів. Проте воно приносить більше користі багатшим країнам, ніж тим, де економіка лише розвивається.

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Зазначається, що країни, які досягли більших успіхів у вакцинуванні свого населення – відновлюють власну економіку набагато швидше, ніж ті, хто все ще мають низькі показники щеплення.

Глобальний шок, який підштовхнув світ до найгіршої рецесії за сторіччя – проходить, і тепер ми прогнозуємо, що відновлення поверне зростання (економіки – 24 канал) до його докризової тенденції,

– розповів головний економіст ОЕСР Лоуренс Бун.

Згідно з прогнозом МВФ світова економіка у 2021 році зросте на рівні 6%, а у 2022 році слід очікувати зростання на 4,9%.