Зважаючи на це, ВВП України зростатиме повільніше, аніж загалом у світі. Зокрема, прогноз МВФ на 2021 рік – 5,9%.
До теми Держстат покращив економічний прогноз для України: ВВП у II кварталі 2021 року
У Міжнародному валютному фонді очікують, що українська економіка зросте у 2022 році на 3,6%.
Однак загалом у цей період ВВП держави зростатиме повільніше, аніж в середньому по світу – на 4,9%.
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ВВП України: останні новини
- У Світовому банку зберегли прогноз зростання валового внутрішнього продукту України у 2021 році на рівні 3,8%.
- За даними Держстату, реальний ВВП України збільшився у II кварталі на 5,4% відносно II кварталу торік. Однак у порівнянні з I кварталом 2021 року він скоротився.
- Мінекономіки у квітні прогнозувало зростання ВВП у 2021 році на рівні 4,1%. Там заявляли, що у 2022 році цей показник становитиме 3,7%.