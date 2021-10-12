Зважаючи на це, ВВП України зростатиме повільніше, аніж загалом у світі. Зокрема, прогноз МВФ на 2021 рік – 5,9%.

До теми Держстат покращив економічний прогноз для України: ВВП у II кварталі 2021 року

У Міжнародному валютному фонді очікують, що українська економіка зросте у 2022 році на 3,6%.

Однак загалом у цей період ВВП держави зростатиме повільніше, аніж в середньому по світу – на 4,9%.

Довідка. У 2020 році падіння ВВП України було глибшим, аніж скорочення світової економіки. За даними МВФ – на 3,1%.

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