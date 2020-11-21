Долар США може впасти на 20% вже у 2021 році. Фінансові аналітики вважають, що це станеться через появу вакцини проти COVID-19, і як наслідок – через відновлення світової економіки.

Долар впаде на 20%

Аналітики з Волл-стріт прогнозують падіння курсу долара у 2021 році, оскільки у світову економіку повернеться впевненість. Про це пише Financial Times.

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Долар має попит, коли економіка у стресі. Це відбиває його традиційне значення для інвесторів та вкладників. Однак ситуацію суттєво змінити може поява вакцини проти COVID-19:

Після появи вакцини, кажуть фахівці, долар піде шляхом, яким вже йшов від початку до середини 2000-х років. Тобто, його курс може впасти на 20 відсотків вже у 2021 році.

Представник Goldman Sachs Зак Пандл припустив, що долар ослабне, навіть якщо економіка США набиратиме обертів:

Мовляв, інвестори будуть шукати кращий прибуток за межами США, а отже – вийдуть з "безпечних притулків", де ховалися протягом пандемії.

Зауважимо, падіння курсу долара на 20% було б найбільшим з 2001 року. Тоді американська валюта втратила у ціні 33%, але це тягнулося кілька років – аж до світової фінансової кризи у 2008.

Альтернативний прогноз

Цікаво, що у Bloomberg дещо інші прогнози:

До кінця 2021 року долар США впаде на 3%, а євро взагалі зросте (до 1,21 долара проти 1,18 долара зараз).

У Morgan Stanley також прогнозують щонайбільше 4% падіння індексу долара.

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