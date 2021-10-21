Відновлення економіки України: НБУ погіршив прогноз
21 жовтня 2021 , 14:45Читать новость на русском
Джерело:Національний банк України
Національний банк погіршив прогноз зростання економіки України у поточному та наступному році, а у 2023 році залишив на попередньому рівні. Про це розповів очільник регулятора Кирило Шевченко.
Економічне зростання України
Нацбанк погіршив прогноз зростання економіки з 3,8% до 3,1% у 2021 році, що зумовлено низкою чинників, зокрема впливом карантинних обмежень.
Читайте також НБУ зберіг облікову ставку на рівні 8,5%: що буде з інфляцієюНагадаємо, що ріст ВВП протягом січня – серпня 2021 року (2,9%) було у два рази менше, ніж його падіння за аналогічний період торік – 5,7%. Детальніше про це, читайте тут.
Як відновлюватиметься економіка України у найближчі роки
Ураховуючи показники першого півріччя, високі ціни на енергоносії, а також поточне ускладнення епідемічної ситуації, НБУ також погіршив прогноз росту ВВП у 2022 році, а у 2023 році залишив незмінним. Тож економіка зростатиме наступним чином:
- у 2022 році – на 3,8% (раніше очікувалося зростання на 4%);
- у 2023 році очікується зростання на 4% (раніше очікувалося зростання також на 4%).