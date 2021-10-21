Економічне зростання України

Нацбанк погіршив прогноз зростання економіки з 3,8% до 3,1% у 2021 році, що зумовлено низкою чинників, зокрема впливом карантинних обмежень.

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Як відновлюватиметься економіка України у найближчі роки

Ураховуючи показники першого півріччя, високі ціни на енергоносії, а також поточне ускладнення епідемічної ситуації, НБУ також погіршив прогноз росту ВВП у 2022 році, а у 2023 році залишив незмінним. Тож економіка зростатиме наступним чином:

  • у 2022 році – на 3,8% (раніше очікувалося зростання на 4%);
  • у 2023 році очікується зростання на 4% (раніше очікувалося зростання також на 4%).

Інші прогнози росту економіки України

  • Світовий банк прогнозує зростання ВВП України у 2021 році на рівні 3,8%, у 2022 році – на 3,5%, а у 2023 році – на 3,7%.
  • Міжнародний валютний фонд прогнозує, що ВВП України у 2021 році зросте на рівні 3,5%, у 2022 році – 3,6%,