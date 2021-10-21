Економічне зростання України
Нацбанк погіршив прогноз зростання економіки з 3,8% до 3,1% у 2021 році, що зумовлено низкою чинників, зокрема впливом карантинних обмежень.
Читайте також НБУ зберіг облікову ставку на рівні 8,5%: що буде з інфляцією
Як відновлюватиметься економіка України у найближчі роки
Ураховуючи показники першого півріччя, високі ціни на енергоносії, а також поточне ускладнення епідемічної ситуації, НБУ також погіршив прогноз росту ВВП у 2022 році, а у 2023 році залишив незмінним. Тож економіка зростатиме наступним чином:
- у 2022 році – на 3,8% (раніше очікувалося зростання на 4%);
- у 2023 році очікується зростання на 4% (раніше очікувалося зростання також на 4%).