Економічне зростання України

Нацбанк погіршив прогноз зростання економіки з 3,8% до 3,1% у 2021 році, що зумовлено низкою чинників, зокрема впливом карантинних обмежень.

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Нагадаємо, що ріст ВВП протягом січня – серпня 2021 року (2,9%) було у два рази менше, ніж його падіння за аналогічний період торік – 5,7%. Детальніше про це, читайте тут.

Як відновлюватиметься економіка України у найближчі роки

Ураховуючи показники першого півріччя, високі ціни на енергоносії, а також поточне ускладнення епідемічної ситуації, НБУ також погіршив прогноз росту ВВП у 2022 році, а у 2023 році залишив незмінним. Тож економіка зростатиме наступним чином:

у 2022 році – на 3,8% (раніше очікувалося зростання на 4%);

(раніше очікувалося зростання на 4%); у 2023 році очікується зростання на 4% (раніше очікувалося зростання також на 4%).

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