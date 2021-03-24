Відмова від співпраці України з Міжнародним валютним фондом може призвести до негативних наслідків. Зокрема, зростуть витрати на обслуговування боргу, зменшиться приплив іноземних інвестицій.

Також це спричинить тиск на валютні резерви Національного банку. Таку думку висловив заступник глави НБУ Дмитро Сологуб.

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За його словами, у випадку відмови співпраці з МВФ, Україні доведеться платити:

зменшенням витрат на важливі бюджетні проєкти – інвестиції в дорожню інфраструктуру, підвищення соціальних стандартів, підтримку малого та середнього бізнесу;

зростанням відсоткових ставок, адже НБУ буде змушений проводити жорсткішу монетарну політику для стримування інфляції.

Уряду доведеться скорочувати дефіцит держбюджету, курс гривні буде слабшати, щоб нівелювати негативний вплив на платіжний баланс, відповідно, інфляція прискориться,

– пояснив заступник глави НБУ.

Дмитро Сологуб підкреслив, зовнішнє середовище також не є сприятливим для розірвання відносин з Міжнародним валютним фондом.

"Нафта і газ поступово дорожчають, що погіршує умови торгівлі для України. За оцінками Національного банку, така тенденція триватиме", – відзначив він.

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