Відкриття ринку землі: скільки вдалось укласти угод від старту програми

З моменту запуску ринку землі вже укладено майже 1,5 тисяч земельних угод. Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Результати програми з продажу землі

За період з 1 по 21 липня загалом уклали 1 411 земельних угод. Заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру подали понад 3,94 нотаріуса.

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Всього заяв – 4 415, із них:

погоджено – 3 891,

у черзі на розгляд – 8,

відмову отримали – 516.

Нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі, зазначили у Мінагрополітики.

Ринок землі в Україні: коротко

З 1 липня 2021 року скасували мораторій на продаж аграрної землі, крім земель державної власності.

Орендарі, які зараз винаймають у селян їхні паї, матимуть переважне право на викуп.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на Конференції з питань реформ в Україні у Вільнюс розповів, що уряд очікує залучити до 10 мільярдів доларів додаткових інвестицій у зв'язку із початком роботи ринку сільськогосподарських земель.

Станом на 11 липня було укладено 532 земельні угоди, загальна площа яких склала 570 гектарів.

До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. Питання продажу землі іноземцям вирішуватиметься на загальнонаціональному референдумі.

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Що треба знати про ринок землі / Інфографіка 24 каналу