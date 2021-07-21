Відкриття ринку землі: скільки вдалось укласти угод від старту програми

21 липня 2021 , 15:32
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Джерело:

Міністерство аграрної політики та продовольства України

З моменту запуску ринку землі вже укладено майже 1,5 тисяч земельних угод. Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Результати програми з продажу землі

За період з 1 по 21 липня загалом уклали 1 411 земельних угод. Заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру подали понад 3,94 нотаріуса.

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Всього заяв – 4 415, із них:

  • погоджено – 3 891,
  • у черзі на розгляд – 8,
  • відмову отримали – 516.

Нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі, зазначили у Мінагрополітики. 

Важливо! До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. Питання продажу землі іноземцям вирішуватиметься на загальнонаціональному референдумі.

Ринок землі в Україні: коротко

Що треба знати про ринок землі / Інфографіка 24 каналу 

Автор: Дар'я Вереньова