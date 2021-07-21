Результати програми з продажу землі

За період з 1 по 21 липня загалом уклали 1 411 земельних угод. Заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру подали понад 3,94 нотаріуса.

Варто прочитати Оренда землі: як правильно укласти договір, – поради Мін'юсту

Всього заяв – 4 415, із них:

погоджено – 3 891,

у черзі на розгляд – 8,

відмову отримали – 516.

Нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі, зазначили у Мінагрополітики.

Важливо! До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. Питання продажу землі іноземцям вирішуватиметься на загальнонаціональному референдумі.

Ринок землі в Україні: коротко

З 1 липня 2021 року скасували мораторій на продаж аграрної землі, крім земель державної власності.

Орендарі, які зараз винаймають у селян їхні паї, матимуть переважне право на викуп.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на Конференції з питань реформ в Україні у Вільнюс розповів, що уряд очікує залучити до 10 мільярдів доларів додаткових інвестицій у зв'язку із початком роботи ринку сільськогосподарських земель.

Станом на 11 липня було укладено 532 земельні угоди, загальна площа яких склала 570 гектарів.

​

Що треба знати про ринок землі / Інфографіка 24 каналу