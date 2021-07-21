Результати програми з продажу землі

За період з 1 по 21 липня загалом уклали 1 411 земельних угод. Заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру подали понад 3,94 нотаріуса.

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Всього заяв – 4 415, із них:

  • погоджено – 3 891,
  • у черзі на розгляд – 8,
  • відмову отримали – 516.

Нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі, зазначили у Мінагрополітики.

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