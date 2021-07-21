Результати програми з продажу землі
За період з 1 по 21 липня загалом уклали 1 411 земельних угод. Заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру подали понад 3,94 нотаріуса.
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Всього заяв – 4 415, із них:
- погоджено – 3 891,
- у черзі на розгляд – 8,
- відмову отримали – 516.
Нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі, зазначили у Мінагрополітики.
- З 1 липня 2021 року скасували мораторій на продаж аграрної землі, крім земель державної власності.
- Орендарі, які зараз винаймають у селян їхні паї, матимуть переважне право на викуп.
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на Конференції з питань реформ в Україні у Вільнюс розповів, що уряд очікує залучити до 10 мільярдів доларів додаткових інвестицій у зв'язку із початком роботи ринку сільськогосподарських земель.
- Станом на 11 липня було укладено 532 земельні угоди, загальна площа яких склала 570 гектарів.
Що треба знати про ринок землі / Інфографіка 24 каналу