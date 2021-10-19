Відкриті для нового траншу, – Марченко про досягнення домовленості з МВФ

Україна та Міжнародний валютний фонд досягли домовленості щодо першого перегляду програми stand-by. Наразі це дозволяє рухатись до отримання чергового траншу.

Про це в ефірі 24 каналу розповів міністр фінансів України Сергій Марченко. Він повідомив, що Україна досягла суттєвого прогресу в перемовинах.

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"Вчора (18 жовтня – 24 канал) було досягнуто домовленості на рівні персоналу staff-level agreement, який нам дозволяє далі рухатись щодо отримання траншу. Ми фактично виконали ті зобов'язання, які мали виконати", – сказав глава Мінфіну.

Фонд оцінив роботу України

Він додав, що наразі ключовим завданням збоку МВФ є технічно підготувати відповідні документи.

Натомість уряду потрібно виконати попередні заходи – мовиться про голосування закону про Національне антикорупційне бюро, внесення змін, і закон про Національний банк України.

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Зокрема, є питання щодо судової реформи, фіскальної частини аудиту коронавірусного фонду й окремих юридичних осіб.

Багато заходів за останні 5 років було зроблено. Фонд це оцінив і зараз ми відкриті для отримання чергового траншу. Залишилось зробити дещо основне — це Нацбанк і НАБУ (закони – 24 канал),

– зазначив Сергій Марченко.

Також міністр фінансів пояснив, що наразі перемовини з МВФ свідчать про те, що Україна має можливість виконати взяті на себе зобов'язання щодо створення передумов для судової реформи зокрема. Міжнародний валютний фонд не бачить у цьому проблем.

Сергій Марченко про домовленість з МВФ: дивіться відео

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