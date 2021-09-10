Відкладайте хоч 3 – 5% від зарплати, – Милованов радить українцям не чекати на держпенсії

Тимофій Милованов заявив, що українцям у питаннях майбутньої пенсії потрібно розраховувати насамперед на себе. Радник голови Офісу Президента радить відкладати на це 3 – 5% своєї зарплати.

Про те, що держава стане кращою і пенсійну реформу реалізують, однак не так швидко, як хотілося б, радник глави ОП Милованов заявив в ефірі одного із телеканалів.

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Милованов радить відкладати на пенсію

Через демографічну проблему, вважає Милованов, запустити пенсійну реформу вдасться не "за рік, два чи три", йдеться про багато років.

Тому кожна людина має розраховувати на себе і відкладати хоч 3 – 5%. Я закликаю людей бути відповідальними: якщо є така можливість накопичувати для себе,

– підсумував радник глави ОП.

Нагадаємо, раніше у Мінсоцполітики розповіли, що у 2022 році планують 5 етапів підвищення пенсій.

Пенсійна реформа в Україні: що відомо

Нещодавно міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що людям віком від 40 років не варто розраховувати на державні пенсії . Через старіння населення один працівник утримуватиме декілька пенсіонерів, тому існує потреба у накопичувальній системі.

Запуск пенсійної реформи перенесли на 2023 рік. Вона передбачає 3 рівні.