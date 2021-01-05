Відтепер у кожному з 3 тисяч відділень Укрпошти можна поповнити банківські картки. Мовиться, щоправда, лише про ті відділення, що обладнані платіжними терміналами.

Сума не має перевищувати 4 999 гривень

Укрпошта дозволяє поповнити картки будь-якого банку – платіжних систем VISA та Mastercard. Про такі інновації інформує пресслужба компанії.

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У відділеннях можна "кинути" на картку від 50 до 4 999 гривень за один раз.

Тарифи Укрпошти на поповнення готівки є нижчим, ніж в середньому у фінансових установах. Комісія за послугу дорівнює 1,5% від суми поповнення, але не менше 10 гривень,

– розповіли в компанії.

Щодо умов зарахування грошей – то вони залежать від банку-емітента. Готівкою можна зарахувати кошти на будь-яку картку – з чипом чи магнітною стрічкою.

Що потрібно, аби поповнити картку:

Необхідно назвати оператору відділення суму поповнення та мати потрібну кількість грошей з врахуванням комісії.

Картка для поповнення повинна бути з собою.

Якщо картки таки немає, то можна назвати її номер.

Зверніть увагу! В автоматизованих відділеннях Укрпошти можна не лише поповнити картку, а й зняти з неї гроші без комісії. Мовиться про Visa, MasterCard, Простір.