Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час брифінгу 2 березня. 24 канал передає деталі.
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За словами Шмигаля, залучені з продажу військових облігацій кошти будуть спрямовані на підтримку українських захисників та захисниць. Крім того, вони профінансують бюджет на підтримку Збройних Сил України.
Що таке військові облігаціїПозикові цінні папери, випущені урядом з метою фінансування військових операцій під час війни. Вони сприяють накопиченню коштів на ведення війни і водночас дають можливість громадянам країни долучитись до боротьби.
Брифінг Дениса Шмигаля 2 березня: дивіться відео
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