Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час брифінгу 2 березня. 24 канал передає деталі.

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За словами Шмигаля, залучені з продажу військових облігацій кошти будуть спрямовані на підтримку українських захисників та захисниць. Крім того, вони профінансують бюджет на підтримку Збройних Сил України.

Що таке військові облігації Позикові цінні папери, випущені урядом з метою фінансування військових операцій під час війни. Вони сприяють накопиченню коштів на ведення війни і водночас дають можливість громадянам країни долучитись до боротьби.

Брифінг Дениса Шмигаля 2 березня: дивіться відео

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