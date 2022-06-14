Міністерка соціальної політики Марина Лазебна в етері телемарафону єдиних новин припустила, що цьогоріч пенсійна реформа, на жаль, не зможе відбутися, втім всі заплановані підвищення соцвиплат стануться автоматично й за планом. 24 канал передає деталі.

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Перспектива пенсійної реформи в Україні

Міністерка вважає, що у 2022 році пенсійну реформу не вдасться впровадити з огляду на тривалу війну Росії проти України. За словами Лазебної, цього року нам передусім "треба всім вижити". Разом з тим посадовиця зазначила, що пенсійна реформа стане можливою вже у 2023 році.

Я хочу, щоб люди поверталися в Україну, і їм треба дати перспективу. Я вважаю, що накопичувальні пенсійні рахунки – це може бути якраз дуже хорошою перспективою повертати людей в Україну. Ми зараз над цим думаємо: які це можуть бути категорії, який потрібен ресурс, аби створити ці накопичувальні рахунки, відкласти людям туди кошти,

– пояснила чиновниця.

Марина Лазебна зауважила, що такі накопичувальні пенсійні рахунки є не лише перспективою повернення людей у країну, але й ресурсом, що може бути використаним на відновлення нашої держави. "У цьому році це, звісно, не буде зроблено, втім наступний рік може стати таким роком, коли це запрацює", – додала посадовиця.

Підвищення соціальних виплат

Міністерка зауважила, що попри широкомасштабне вторгнення Росії, індексація пенсій, закладена у бюджет 2022 року, була виконана у березні. Вона наголосила, що така індексація повинна бути для всіх без винятку пенсіонерів, без сегрегації, й вона планово здійснюється раз на рік.

Ми напрацювали рішення про єдиний порядок уніфікації індексацій пенсій. Він буде прийнятий, але готуємося до великої індексації вже наступного року,

– підкреслила посадовиця.

Разом з тим 1 липня 2022 року відбудеться підвищення прожиткового мінімуму. Лазебна пояснила, що тоді всі соціальні виплати, зокрема це передусім стосується й пенсіонерів, також будуть перераховані автоматично.

Наприклад, надбавки за стаж або якщо є особливі заслуги. Все, що є у виплаті прив'язане до прожиткового мінімуму, – все буде перераховано автоматично, ми до цього готуємось,

– зауважила Марина Лазебна.

Міністерка соціальної політики додала, що цими перерахунками займається Пенсійний фонд та органи соціального захисту, й з 1 липня таке підвищення виплат обов'язково відбудеться.

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