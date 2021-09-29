Наразі задекларували приблизно 33 мільйонів гривень. Про це в ефірі 24 каналу повідомив голова фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев.

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За його словами, держава вже отримала приблизно 1,6 мільйона на рахунок. Це не та сума, на яку розраховували, але очікують ще більше грошей.

Безперечно це абсолютно різні люди: від заробітчан до досить заможних людей (скористались амністією – 24 канал),

– відзначив Гетманцев.

Він зауважив, що амністія тільки розпочалася, люди ще придивляються, з'ясовують для себе процедуру, її переваги. Водночас ажіотаж – досить великий. Є десятки тисяч дзвінків на гарячу лінію Державної податкової служби.

До речі! Гетманцев повідомив, що, як йому відомо, податковою амністією не скористались родичі політиків.

Гетманцев: Запровадили вперше і востаннє

Інших податкових амністій більше не проводитимуть. "Її запровадили вперше і востаннє. В період перед початком дії антиофшорного закону, непрямих методів податкового контролю, це – останній шанс для людей вийти в "білу", – сказав Гетманцев.

Податкова амністія – дівчина тендітна і багато від чого залежить. Для трьох тижнів – це не мало, і не багато. Черг немає, але ми бачимо той ажіотаж, який є на гарячій лінії Податкової служби і розраховуємо на те, що цей процес нарощуватиме темпи. Данило Гетманцев Голова фінансового комітету парламенту

Орієнтувалися на Аргентину і Індонезію

Україна зокрема орієнтувалась на:

Аргентину – 117 мільярдів доларів, які вивели з тіні;

Індонезію – понад 350 мільярдів вивели з тіні.

"Безперечно наші економіки є меншими за ці країни. Якщо перерахувати Аргентину на Україну, на ВВП на особу і на саме населення, то це буде приблизно 30 – 40 мільярдів. Ми не розраховуємо на такі гроші", – відзначив Гетманцев.

Гетманцев розповів про податкову амністію: дивіться відео